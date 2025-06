Il Mar Mediterraneo mai così caldo | stiamo andando verso un cambio di regime

Il Mar Mediterraneo sta vivendo un'estate da record, con temperature che svelano un cambiamento di regime climatico senza precedenti. Mai così caldo a giugno, le acque superano i 29°C, attirando specie tropicali in fuga dal calore insostenibile delle tropiche. Questo scenario mette a rischio la biodiversità locale: molte specie mediterranee, come le gorgonie, affrontano una mortalità di massa, mentre le tartarughe marine si trovano a dover adattarsi a un ambiente sempre più ostile, segnando un punto di svolta cruciale per il nostro ecosistema.

Mai così caldo, a giugno. Le temperature superficiali del mar Mediterraneo già superano i 29 gradi e ai tropici, dove dovrebbero essere stabili a 28 gradi, fa ancora più caldo: le specie tropicali si spostano, e il Mediterraneo le accoglie come profughi climatici che fuggono da un caldo mortale. Le specie mediterranee che non sopportano le alte temperature attuali, come le gorgonie, vanno incontro a mortalità massive, mentre le tartarughe marine, grazie al caldo, nidificano anche sulla costa settentrionale del Mediterraneo, un mare che, date le esigue dimensioni, risponde rapidamente alle sollecitazioni climatiche.

