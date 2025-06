Il look più discusso di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos è costato quasi 100 mila euro

Il matrimonio tra Lauren Sanchez e Jeff Bezos è stato al centro dell'attenzione, non solo per l’amore che li lega, ma anche per il look da star di Lauren. Con un investimento di quasi 100 mila euro, la showgirl ha incantato tutti con una serie di abiti straordinari, tra cui una creazione di Alta Moda di inestimabile valore. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata indimenticabile e il fascino della sua eleganza senza tempo.

Lauren Sanchez durante i festeggiamenti ha indossato tantissimi abiti, tra cui questa creazione di Alta Moda dall'enorme valore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lauren - sanchez - look - discusso

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno pronunciato il fatidico SI Vai su Facebook

Il look più discusso di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos è costato quasi 100 mila euro; Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono arrivati all’Aman. A Venezia inizia il matrimonio più blindato (e discusso) dell’estate: tutti i retroscena e i dettagli; Martina Colombari ospite di Francesca Fialdini, gli spettatori notano qualcosa di strano: dal look al rapporto.

Il look più discusso di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos è costato quasi 100 mila euro - Lauren Sanchez durante i festeggiamenti ha indossato tantissimi abiti, tra cui questa creazione di Alta Moda dall'enorme valore ... Riporta fanpage.it

Il matrimonio kitsch non basta, con la borsa Lauren Sánchez ribadisce al mondo di essere la Signora Bezos - Con la sua mini bag gioiello, indossata nell'ultimo giorno di festeggiamenti per il party Dolce Notte, Lauren Sánchez grida al mondo di essere la Signora ... Scrive fanpage.it