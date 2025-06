Il liceo Giannone premiato al Bct per il corto Mare Nostrum Crocevia di Culture

Il liceo Giannone si distingue ancora una volta: i talentuosi studenti del percorso Clio hanno conquistato il prestigioso premio al BCT, con il loro toccante corto “Mare Nostrum Crocevia di Culture”. Questa splendida vittoria celebra il valore della cultura e della diversità, portando sul grande schermo la storia di Najah, adolescente in fuga dalla Palestina. Un risultato che riempie di orgoglio tutta la comunità scolastica e dimostra che il talento italiano sa brillare a livello nazionale.

Comunicato Stampa Gli alunni del percorso Clio portano sul grande schermo la storia di Najah, adolescente in fuga dalla Palestina Grande soddisfazione al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione per gli alunni frequentanti il percorso Clio del

