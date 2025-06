Il Lato Oscuro del Marketing | Cos’è il Purplewashing e come riconoscerlo

Il mondo del marketing è un terreno fertile per strategie ingannevoli che sfruttano cause sociali per profitto. Tra queste, il purplewashing si sta affermando come una nuova frontiera di superficialità, mascherando il femminismo con intenti puramente commerciali. Ma come riconoscerlo e proteggerci da questa forma di marketing dannosa? Vi raccomandiamo di approfondire, perché conoscere i segnali è il primo passo per difendere valori autentici e trasparenza.

Non c'è mai limite al marketing ingannevole. Alla stregua del greenwashing, del pinkwashing e del wokewashing, anche il purplewashing sta, ora, prendendo sempre più piede e sta diffondendo un "femminismo di facciata", reo di ledere, talvolta in maniera molto profonda e pericolosa, il reale significato delle le lotte per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio.

In questa notizia si parla di: marketing - purplewashing - lato - oscuro

