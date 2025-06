Il killer che spara contro i vigili del fuoco in Idaho | Appiccato un incendio per farli arrivare

Una tragica notte in Idaho scuote la comunità di Coeur d’Alene, dove due vigili del fuoco sono stati brutalmente uccisi e altri 11 feriti in un attacco armato. La loro missione di spegnere un incendio boschivo si è trasformata in un’imboscata, sollevando gravi interrogativi sulla criminalità e sulla sicurezza dei soccorritori. Un vero e proprio trabocchetto orchestrato forse per attirare le vittime, lasciando tutti senza parole e chiedendosi fino a quando questa minaccia continuerà.

Un’imboscata. A Coeur d’Alene, in Idaho due vigili del fuoco sono stati uccisi e altri 11 feriti. I pompieri sono intervenuti per la segnalazione di un incendio boschivo. E sono stati presi di mira da un killer che ha cominciato a sparare non appena sono arrivati. Tanto che lo sceriffo della contea di Kootenai ha detto che sono stati vittima di un trabocchetto. E che l’incendio forse è stato appiccato intenzionalmente proprio per attirare gli uomini sul posto. L’ufficio dello sceriffo ha fatto sapere che l’uomo è stato «neutralizzato». Canfield Mountain. Lo sceriffo Bob Norris ha esortato la popolazione a tenersi lontana dalla zona intorno a Canfield Mountain, un’area naturale molto apprezzata dagli escursionisti vicino a Coeur d’Alene, circa 420 km a est di Seattle. 🔗 Leggi su Open.online

