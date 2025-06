Il gruppo accelera e ritorna in sella alla bici | Fornitore ufficiale e sponsor nel Giro d’Italia

Il gruppo accelera e torna in sella alla bici, portando con sé una tradizione di eccellenza e passione. Nel 2024, Polti rientra nel mondo del ciclismo come fornitore ufficiale e sponsor del Giro d’Italia, rivitalizzando una storia lunga 17 anni di successi. Con il suo impegno nella Maglia Rosa del Giro Women, Polti celebra l’uguaglianza e l’ambizione di superare ogni barriera di genere, ispirando atleti e appassionati a dare il massimo.

NEL 2024 Polti è ritornata nel mondo del ciclismo, sport in cui è stata protagonista indiscussa per 17 anni, dal 1983 al 2000, sostenendo il Team Polti Kometa, ora Team Polti VisitMalta, guidato dagli ex campioni Ivan Basso e Alberto Contador. L’anno scorso Polti ha deciso anche di sponsorizzare la Maglia Rosa del Giro Women 2024, un simbolo che rappresenta l’aspirazione a realizzare appieno il proprio potenziale senza alcuna barriera di genere. Forte dell’esperienza della scorsa stagione e dei risultati ottenuti in termini di visibilità a livello internazionale, il Gruppo Polti ha confermato anche per il 2025 la sponsorizzazione della squadra di ciclismo professionistico Polti-Visit Malta, che ha partecipato al Giro d’Italia con un organico molto forte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gruppo accelera e ritorna in sella alla bici: "Fornitore ufficiale e sponsor nel Giro d’Italia"

