Il Grifo prova l’assalto ad Andrea La Mantia Oggi si scopre la campagna abbonamenti

Il Grifo si prepara a un’impresa importante, tentativo di conquistare Andrea La Mantia in un mercato ancora fermo. In attesa di scoprire i dettagli della campagna abbonamenti che oggi prende il via, l’obiettivo è rinforzare la squadra con un nome capace di infiammare i tifosi. Con Cangelosi desideroso di avere una rosa il più possibile completa, il centravanti rappresenta una delle pedine chiave per conquistare nuovi traguardi.

Il Grifo prova l’assalto ad Andrea La Mantia. In un mercato finora bloccato, eccezion fatta per l’arrivo del classe ‘96 Giorgio Tumbarello dalla Lucchese, c’è bisogno di un nome che possa scuotere un po’ la piazza, considerando anche che proprio oggi prenderà il via la campagna abbonamenti. Cangelosi poi ha sempre chiesto di poter aver in ritiro una rosa quanto più completa possibile. Ecco perché il centravanti è una di quelle caselle da riempire bene e, se possibile, anche in fretta. Per questo Meluso sembra intenzionato a puntare sull’attaccante lo scorso anno al Catanzaro dove ha collezionato 471 minuti in tutta la stagione con un gol e un assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Grifo prova l’assalto ad Andrea La Mantia. Oggi si scopre la campagna abbonamenti

In questa notizia si parla di: grifo - prova - assalto - andrea

La nuova tattica dell'esercito russo, nei combattimenti in Ucraina, secondo una ricostruzione pubblicata da The Times, consiste nel mandare all'assalto motociclisti solitari, non di rado suicidi, che vanno a seminare il caos nelle fila nemiche. Secondo il quotidia Vai su Facebook

Il Grifo prova l’assalto ad Andrea La Mantia. Oggi si scopre la campagna abbonamenti; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria; Un ottimo Filippo Allegrucci della Scherma Grifo Perugia vola ai Campionati italiani di scherma.

Il Grifo prova l’assalto ad Andrea La Mantia. Oggi si scopre la campagna abbonamenti - Caccia anche ad un esterno d’attacco e il più gettonato resta Michele Emmausso. Secondo msn.com

GRIFO, TRIS D’ASSALTO - Il Resto del Carlino - GRIFO, TRIS D’ASSALTO Un Perugia offensivo conquista tre punti contro il Matelica ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it