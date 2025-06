Il grande cinema europeo premiato ai Nations Award di Taormina Galà dedicato alla sostenibilità

Il grande cinema europeo si accende a Taormina con i prestigiosi Nations Award, celebrando almeno un secolo di eccellenza cinematografica e impegno sostenibile. Luc Besson, Emir Kusturica e Terry Gilliam sono stati onorati per le loro straordinarie carriere, in un evento emozionante nel suggestivo Teatro Antico. Un riconoscimento alla creativitĂ e alla responsabilitĂ ambientale che illumina il futuro del cinema europeo, consacrandolo come esempio di eccellenza e sostenibilitĂ .

Il grande cinema europeo torna protagonista a Taormina: Luc Besson, Emir Kusturicae Terry Gilliam hanno ricevuto ieri sera il Nations Award alla carriera nella suggestiva cornice del Teatro Antico. Besson, premiato dall’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, torna nella Perla dello Jonio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: cinema - europeo - premiato - nations

16 maggio, Ventotene e il sogno europeo: la storia rivive al cinema a Firenze - Il 16 maggio, a Firenze, il cinema celebra il sogno europeo con la proiezione del film "Un mondo nuovo" in occasione del 75esimo anniversario della dichiarazione di Schuman.

#cinema #taormina #nationsaward #handesoral #celestedallaporta Vai su X

Il grande cinema europeo premiato ai Nations Award di Taormina: Teatro greco gremito FOTO; Il grande cinema europeo premiato ai Nations Award di Taormina: teatro greco gremito; Taormina, Nations Award a Besson e Gilliam. Premio “green” a De Mozzi.

Il grande cinema europeo premiato ai Nations Award di Taormina: teatro greco gremito FOTO - Il grande cinema europeo torna protagonista a Taormina : Luc Besson, Emir Kusturicae Terry Gilliam hanno ricevuto ieri sera il Nations Award alla carriera ... Da msn.com

Il grande cinema europeo al “Premio Nazioni” di Taormina - Il grande cinema europeo torna protagonista a Taormina: Luc Besson, Emir Kusturicae Terry Gilliam hanno ricevuto ieri sera il “Premio Nazioni” alla carriera nella suggestiva cornice del Teatro Antico. Scrive tempostretto.it