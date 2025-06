Il grande caldo verso una pausa? Ecco quando arriva la svolta meteo estiva

Il grande caldo sta per dare una pausa: ecco quando arriverà la svolta meteo estiva. Roma e l’Italia potrebbero vivere un cambiamento significativo già nei primi dieci giorni di luglio, portando un’alternanza di temperature più miti e condizioni più variabili. Dopo settimane di caldo africano dominante, le proiezioni suggeriscono un nuovo scenario atmosferico pronto a rinfrescare le giornate e regalare momenti di sollievo. La stagione sta per cambiare volto, prepariamoci a un’estate più dinamica e meno oppressiva.

Roma - Secondo i più autorevoli centri previsionali, dopo settimane di caldo anomalo una fase più variabile potrebbe affacciarsi già nei primi dieci giorni di luglio. Le proiezioni meteorologiche a lungo termine mostrano segnali di un possibile cambiamento significativo nella configurazione atmosferica sullo scenario europeo. Dopo un lungo periodo contraddistinto da temperature elevate, l’anticiclone africano, che ha dominato incontrastato sull’Europa centro-meridionale, potrebbe progressivamente perdere forza a partire dal 5 luglio. I modelli numerici indicano infatti un indebolimento dell’alta pressione, aprendo così la strada all’ingresso di correnti più instabili e fresche, con conseguente attenuazione della calura. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Il grande caldo verso una pausa? Ecco quando arriva la svolta meteo estiva

In questa notizia si parla di: caldo - pausa - ecco - arriva

Caldo, pausa dall’afa nel weekend: domani la giornata più fresca - L’estate entra nel vivo e, finalmente, una boccata d’aria fresca ci dona sollievo dopo le intense ondate di calore africano.

Hai bisogno di una pausa dal caldo (e dalle serie infinite)? ? Ecco 3 film perfetti da guardare quest’estate, senza alzarti dal divano. Salva il video, ti tornerà utile al prossimo “e adesso cosa guardiamo?” . . . #Paulato #copridivano #elasticizzato #artigianato Vai su Facebook

Sale la preoccupazione: Pause per fulmini e caldo da incubo: ecco cosa ci aspetta per il Mondiale 2026 |; Quando finisce il caldo torrido in Emilia-Romagna? Dall’afa ai temporali: le previsioni; Una breve pausa dal caldo: meteo Toscana, arriva la goccia fredda.

Quando finisce il caldo torrido in Emilia-Romagna? Dall’afa ai temporali: le previsioni - L’anticiclone africano non sparisce, ma si prevede un riassestamento delle temperature. Secondo msn.com

Meteo: Caldo, ecco quando arriva l'anticiclone africano - Prima dell'arrivo di un caldo da piena Estate, confermato dall'ultimo aggiornamento dei Centri di Calcolo. Da ilmeteo.it