Il governatore Acquaroli | Mare borghi e colline | una regione al plurale C’è voglia di Marche

Il governatore Acquaroli ci guida tra mare, borghi e colline delle Marche, un territorio ricco di storia e autenticità. Dalla valorizzazione delle tradizioni alla sfida delle infrastrutture, scopriamo come questa regione si distingue nel panorama italiano. Con una strategia focalizzata sull’esperienza autentica e sulla promozione culturale, le Marche si affermano come meta irresistibile per chi cerca emozioni genuine. E il loro futuro è tutto da scrivere.

Dal turismo all’informazione locale, passando per lo Sferisterio e le sfide a livello di infrastrutture. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli racconta il proprio territorio. Promozione del territorio: quali sono le strategie? "Le Marche sono una regione che ha saputo mantenersi autentica, con una forte identità locale, e questo è un valore aggiunto in un momento storico in cui il turismo dell’esperienza prevale su quello classico della destinazione. Stiamo facendo tesoro del nostro essere una "regione al plurale" valorizzando il mare, i borghi e le dolci colline, la montagna e la natura, e anche i numerosi turismi che si possono trovare nella nostra regione, legati all’enogastronomia di qualità, alla fede, a benessere e qualità della vita, allo sport, all’arte e alla cultura, all’artigianato e ai prodotti del Made in Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il governatore Acquaroli: "Mare, borghi e colline: una regione al plurale. C’è voglia di Marche"

