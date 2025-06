Il giorno in cui i Kiss versarono il sangue per diventare supereroi Marvel fu davvero assurdo

che ancora oggi lascia senza fiato: i Kiss versarono il sangue sul fumetto, un gesto simbolico per incarnare il loro spirito di supereroi e creare un'icona immortale. Questo episodio audace unì musica, arte e marketing in un connubio leggendario, segnando un momento epico nella storia della cultura pop. La loro trasformazione in supereroi Marvel non è solo un capitolo affascinante, ma anche un esempio di come l’immaginazione possa superare ogni confine.

Nel panorama del rock, pochi episodi hanno saputo unire musica, marketing e mito quanto quello che coinvolse i Kiss e la Marvel Comics nel 1977. Il 30 giugno di quell’anno, infatti, la celebre band americana fece il suo debutto nei fumetti con “A Marvel Comics Super Special! #1”, un albo interamente dedicato al gruppo, pubblicato in collaborazione con la rivista Howard the Duck. Ma ciò che rese davvero unico quel volume fu una trovata promozionale destinata a diventare leggenda: i Kiss versarono letteralmente il loro sangue per mescolarlo con l’inchiostro usato per la stampa del fumetto. Secondo le testimonianze dell’epoca, i quattro membri della band — Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss — si recarono di persona in una tipografia a Buffalo, nello stato di New York, portando con sĂ© un’infermiera e un notaio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il giorno in cui i Kiss versarono il sangue per diventare supereroi Marvel (fu davvero assurdo)

In questa notizia si parla di: marvel - kiss - versarono - sangue

Quando i Kiss versarono il sangue per pubblicare il primo fumetto; Il giorno in cui i Kiss versarono il sangue per diventare supereroi Marvel (fu davvero assurdo).

KISS, Gene Simmons annuncia una nuova collaborazione con la Marvel! Le prime immagini - Si chiamerà KISS x Marvel la nuova linea di prodotti che vede collaborare per la seconda volta nella storia la leggendaria band e il colosso dei fumetti. Si legge su virginradio.it

KISS, disponibile il merchandising realizzato in collaborazione con la Marvel! Le prime immagini - I KISS tornano a collaborare con la Marvel: come annunciato nelle scorse settimane, la leggendaria band ha realizzato una nuova linea di merchandising firmata insieme alla più grande casa editrice di ... Lo riporta virginradio.it