Il giardino San Leonardo e la riqualificazione contrari i cittadini | Cemento e alberi abbattuti

Il Giardino San Leonardo, cuore pulsante della vita universitaria di Bologna, sta vivendo un'inevitabile trasformazione. Tuttavia, i cittadini si schierano contro i lavori di riqualificazione, accusando l'intervento di cementificazione e abbattimento di alberi. Mentre il Comune punta a modernizzare lo spazio, le critiche crescono, sottolineando come questa scelta possa compromettere l'equilibrio naturale e il benessere della comunità . La questione divide, ma quale sarà davvero il futuro di questo prezioso angolo verde?

Sono partiti da poco ma già collezionano forti critiche i lavori di riqualificazione del giardino di San Leonardo. Il piccolo parco della zona universitaria, vissuto da studenti e frequentatori della zona universitaria, verrà trasformato da un intervento deciso dal Comune di Bologna in accordo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: giardino - leonardo - riqualificazione - contrari

Giardino San Leonardo, via al progetto di riqualificazione. Rampe, gradini, panchine: ecco come sarà - Scopri la riqualificazione del Giardino San Leonardo a Bologna, un progetto che trasformerà rampe, gradini e panchine in un nuovo spazio verde vivibile e accogliente.

Il Giardino San Leonardo alla Johns Hopkins University: cittadini in rivolta.

Caffetteria e nuovi arredi al giardino San Leonardo. Ma nasce il comitato del No - BOLOGNA – No al progetto di riqualificazione del giardino San Leonardo nato dal patto tra Comune di Bologna e Johns Hopkins University. Segnala bologna.repubblica.it

Giardino San Leonardo, via al progetto di riqualificazione. Rampe, gradini, panchine: ecco come sarà - Il Resto del Carlino - Rampe, gradini, panchine: ecco come sarà Il polmone verde in zona Belmeloro al centro del patto di collaborazione tra Johns Hopkins ... Secondo ilrestodelcarlino.it