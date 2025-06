Il gesto antisportivo dell'allenatore del Fluminense fa infuriare l'Inter | sfiorata la rissa in campo

Un episodio infuocato scuote il primo tempo di Inter-Fluminense, con un gesto antisportivo dell’allenatore brasiliano che ha fatto infuriare i nerazzurri e rischiato di scatenare una rissa in campo. La tensione si taglia col coltello mentre le emozioni esplodono: cosa succederà nella ripresa? Continua a leggere per scoprire come si svilupperà questa intensa sfida.

Il primo tempo di Inter-Fluminense si chiude all'insegna della tensione. Il gesto antisportivo dell'allenatore brasiliano fa perdere la testa a Lautaro e compagni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gesto - antisportivo - allenatore - fluminense

Il gesto antisportivo dell'allenatore del Fluminense fa infuriare l'Inter: sfiorata la rissa in campo.

Il gesto antisportivo dell'allenatore del Bodo scatena la reazione di Rovella - Corriere dello Sport - Il gesto antisportivo dell'allenatore del Bodo scatena la reazione di Rovella. Segnala corrieredellosport.it

Il gesto antisportivo dell'allenatore del Bodo contro la Lazio: Rovella lo raggiunge e gli urla di tutto - Fanpage.it - L’allenatore del Bodo/Glimt fa un gesto antisportivo durante la sfida contro la Lazio. fanpage.it scrive