Il gas apre in calo sotto 34 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il mercato del gas naturale si apre in ribasso sotto i 34 euro sulla piazza TTF di Amsterdam, riflettendo un calo dello 0,64% a 33,46 euro al MWh per i contratti future di luglio. Questa flessione potrebbe influenzare le tariffe energetiche e le strategie di approvvigionamento, lasciando spazio a nuove opportunità o sfide nel settore energetico europeo.

Apertura in calo sotto quota 34 euro per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio cedono lo 0,64% a 33,46 euro al MWh.

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

