Il gas amplia il calo a 33,24 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il mercato del gas naturale a Amsterdam registra un deciso calo, con i futures di luglio che scendono dell’1,25% a 33,24 euro al MWh, segnando una diminuzione complessiva di 3.324 euro. Questa flessione è influenzata dalla diminuzione della domanda di GNL in Asia, che ha iniziato la settimana con segnali di rallentamento, aprendo nuove prospettive di mercato e di prezzo per gli operatori.

Amplia il calo a metà seduta il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio cedono l'1,25% a 33,24 euro al MWh. Tra le cause del passo indietro la minor richiesta di Gnl in Asia registrata al debutto della settimana.

