Il futuro di Raspadori è ancora un punto interrogativo CorSport

Il futuro di Giacomo Raspadori a Napoli rimane ancora un punto interrogativo, tra speranze di una conferma e possibili cambiamenti. Fino a qualche mese fa, il suo addio sembrava inevitabile, ma Antonio Conte ha saputo valorizzarlo come un vero jolly, contribuendo in maniera decisiva alla seconda parte di stagione. Ora, con il mercato aperto, tutto è ancora da scrivere: riuscirà Raspadori a rimanere un punto fermo nel progetto azzurro?

Fino a qualche mese fa il destino di Giacomo Raspadori sembrava ormai segnato: era pronto a lasciare Napoli per trovare più spazio in un altro club. Ma Antonio Conte ha saputo sfruttarlo da “jolly” e l’ex Sassuolo è stato determinante nella seconda parte campionato, quando Neres si è infortunato e Raspadori ha affiancato Lukaku in attacco. Ora il suo futuro è incerto. Il futuro di Raspadori a Napoli è ancora incerto. Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: Giacomo Raspadori ha mercato, piace a diversi club, molti sono gli stessi che lo avevano corteggiato già a gennaio quando la cessione sembrava una possibilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il futuro di Raspadori è ancora un punto interrogativo (CorSport)

