Il futuro dell’autodromo Superbike e MotoGp per valorizzare il circuito

Il mondo delle corse si sta preparando a un nuovo capitolo ad Imola, dove il Moto Club rilancia con entusiasmo il futuro dell’autodromo come palcoscenico di Superbike e MotoGP. Con la perdita della Formula 1 nel 2026, la sfida è trasformare questa perdita in un’opportunità unica per valorizzare il circuito e riscrivere la storia delle competizioni motoristiche. È il momento di puntare sul domani, credendo nel potenziale di Imola.

Imola, 30 giugno 2025 – Senza la Formula 1 a Imola nel 2026 torna d’attualità la voce di chi, da tempo, vorrebbe più gare di moto all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un appello che il Moto Club Imola, guidato dal presidente Giancarlo Salvi e dal suo vice Giacomo De Magistris, rinnovano in ogni sede. Salvi e De Magistris, il temuto addio della Formula 1 nel 2026 è diventato realtà. “È una perdita che fa rumore, ma non ci coglie impreparati. Già nel 2023, insieme agli altri due storici Moto Club della città davanti alla governance dell’autodromo e al presidente della Fmi Giovanni Copioli, avevamo sottolineato l’importanza di non dimenticare le radici motoristiche di questo circuito”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell’autodromo. “Superbike e MotoGp per valorizzare il circuito”

