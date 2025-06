Il fragile accordo tra Congo e Ruanda di cui Trump si intesta i meriti

Trump si attribuisce il merito di aver risolto una delicata crisi tra Congo e Ruanda, con un accordo definito storico firmato a Washington. Ma quanto c’è di reale dietro questa proclamazione? Scopriamo insieme i dettagli di un’intesa che potrebbe segnare una svolta nella stabilità regionale, o forse solo un capitolo in una storia ancora da scrivere.

Trump annuncia di aver risolto un'altra crisi. Venerdì è stato firmato a Washington un accordo, considerato "storico", tra la Repubblica democratica del Congo (RdC) e il Ruanda

Donald Trump annuncia su Truth un storico accordo di pace tra Congo e Ruanda.

#Congo-#Ruanda dietro l'accordo di pace c'è una partecipazione americana allo sfruttamento delle ricchezze minerarie #America #USA #Africa #guerra #minerali #terrerare #Trump

Venerdì 27 giugno a Washington è stato firmato un accordo di pace tra Congo e Ruanda, e Donald Trump rivendica il merito di una svolta storica. Ma dietro la diplomazia si gioca la partita per le immense risorse minerarie africane. A cura di Stefano Pancera Vai su Facebook

Considerato "storico" e fortemente voluto dalla Casa Bianca (soprattutto per interessi legati ai minerali preziosi), l'accordo per porre fine ai conflitti che insanguinano l'est del Congo da trent'anni

Congo-Ruanda firmano accordo in Usa. Tshisekedi candida Trump al Nobel per la Pace