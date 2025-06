Il finale di Squid Game

Se non volete rovinarvi il thrill di scoperta, preparatevi a un finale che lascia più domande che risposte, aprendo la porta a nuove stagioni e a un universo ancora tutto da esplorare. Come in un gioco di strategia e suspense, Squid Game ci invita a riflettere sui limiti della moralità e sulla natura umana, lasciando il pubblico con il cuore in gola e la mente in fermento.

Ricordate il misterioso pianto di un bambino con il quale si chiudeva il teaser trailer della terza stagione di Squid Game? Potremmo considerare quel pianto cuore e fulcro del finale della serie coreana, i cui ultimi sei episodi sono finalmente disponibili su Netflix e chiudono definitivamente il cerchio intorno alla storia del giocatore 456 Gi-hun (Lee Jung-jae). Ma a sorpresa ne aprono anche un altro e, se non volete spoiler, dovete terminare qui la lettura.

