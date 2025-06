Il filtro anti telemarketing selvaggio partirà il 19 agosto per i numeri fissi A novembre per i finti cellulari

Dal 19 agosto, i numeri fissi italiani saranno protetti dal nuovo filtro anti telemarketing selvaggio, seguito a novembre dai cellulari. AGCOM e Forza Italia annunciano le date ufficiali per l’attivazione dei filtri degli operatori di telefonia, un passo fondamentale contro lo spoofing dell’ID chiamante e le chiamate moleste dei call center illegali all’estero. Un intervento atteso per difendere la tranquillità dei cittadini italiani.

AGCOM e Forza Italia annunciano le date in cui dovrebbero entrare in funzione i filtri degli operatori di telefonia per mettere fine al fenomeno dello spoofing dell'ID del numero chiamante che permette ai call center pirata all'estero di tartassare i cittadini italiani.

