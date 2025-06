Il Festival di Sanremo si sposta dalla Riviera ligure | la Rai dice No ai rincari del Comune

Il Festival di Sanremo potrebbe presto lasciare la sua storica sede sulla riviera ligure, spostandosi tra le meraviglie della Costiera e la Versilia. Dopo anni di discussioni, la Rai sembra aver deciso di abbracciare questa innovativa prospettiva, puntando a valorizzare i luoghi più affascinanti d’Italia. Tuttavia, dietro questa idea si celano anche vecchi malumori e nuove sfide che potrebbero rivoluzionare il modo di vivere l’iconico evento musicale.

Era una ipotesi di cui si discuteva da tempo, quella di slegare il Festival dalla cittĂ di Sanremo. La Rai sembra essersi decisa: la cittadina ligure, secondo quanto riferisce oggi I l Messaggero, non ha saputo stare al passo con i tempi e, nel 2027, il Festival potrebbe essere una kermesse itinerante tra la Costiera e la Versilia. Un progetto che nasce con l’idea di valorizzare i luoghi piĂą belli d’Italia, ma che in realtĂ nasconde i malumori che negli ultimi tempi avevano caratterizzato i rapporti tra l’emittente televisiva di stato e il Comune della riviera di Ponente. Il malcontento della Rai: «Le strutture della cittĂ non sono al passo con i tempi». 🔗 Leggi su Open.online