Il direttore di Brentford afferma che Bryan Mbeumo potrebbe rimanere con le api nonostante l’interesse del Manchester United

Le sirene di mercato continuano a suonare forte intorno a Bryan Mbeumo, ma il direttore di Brentford, Phil Giles, rassicura i tifosi: il club vorrebbe mantenere il suo gioiello, nonostante le avances del Manchester United. Con due offerte respinte e un dialogo aperto, il futuro dell’attaccante potrebbe ancora essere tra le rose dei Bees. La domanda ora è: riusciranno a convincere Mbeumo a restare all’interno della loro famiglia?

2025-06-30 19:01:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il direttore del calcio di Brentford, Phil Giles, ha confermato che il club è in “dialogo costante” con Bryan Mbeumo, in mezzo a un forte interesse da parte del Manchester United, che hanno visto due offerte respinte per l’attaccante. Nonostante il Camerun International di 25 anni che esprime il suo desiderio di trasferirsi all’Old Trafford, Brentford manterrĂ un accordo fino a quando i Red Devils non soddisfano la loro valutazione. Giles ha parlato con BBC Sport lunedì, spiegando che ci sono stati progressi “non così tanto” su un potenziale trasferimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Manchester United ta mi?a sabon tayin sama da £60m don Bryan Mbeumo, kuma har yanzu yana fifita komawa ?ungiyar. Tattaunawa da Brentford na ci gaba, kuma Amorím na ganin shi a matsayin babban burinsa. — FabrizioRomano Vai su Facebook

Cristiano o Messi ? Bryan Mbeumo(Brentford)?: Messi Vai su X

