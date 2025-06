Il diavolo veste Prada | La produzione del sequel è partita

Il mondo della moda e del cinema si prepara a un ritorno imperdibile: 20th Century Studios ha dato il via alla produzione di "The Devil Wears Prada 2", il sequel tanto atteso che promette di regalare nuove emozioni. Con il ritorno di Aline Bros McKenna alla sceneggiatura e di David Frankel alla regia, il film si appresta a conquistare il pubblico come il suo predecessore, portando sul grande schermo...

20th Century Studios ha avviato ufficialmente la produzione di The devil wears Prada 2, o come noto in Italia il sequel di Il diavolo veste Prada. L’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso un brevissimo post-social da poco diffuso sui canali social ufficiali. Aline Bros McKenna, la sceneggiatrice che ha adattato il primo film, tornerĂ insieme al regista del film originale David Frankel, così come la produttrice Wendy Finerman, vincitrice dell’Oscar per Forrest Gump. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci (il quartetto di stelle protagonista nel primo film) torneranno, mentre il premio Oscar Kenneth Branagh si aggiunge al cast nel ruolo del marito di Miranda Priestly, la fredda CEO della rivista di moda interpretata dalla Streep. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Il diavolo veste Prada | La produzione del sequel è partita

In questa notizia si parla di: prada - diavolo - veste - produzione

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il ritorno nel mondo della moda e del glamour di "Il diavolo veste Prada" si fa sempre più vicino, con il cast originale confermato e l’aggiunta di un nome d’eccezione: Kenneth Branagh.

Il Diavolo Veste Prada 2 è ufficialmente in produzione. Il vasto originale tornerà . Vai su X

«Il diavolo veste Prada va in pensione! » Dopo quasi quarant’anni alla guida di Vogue America, Anna Wintour lascia la direzione della celebre rivista di moda, proprio come accade nel film Il diavolo veste Prada. Questa decisione mette fine a un’era in cui la di Vai su Facebook

Il diavolo veste Prada: il secondo capitolo del film è ufficialmente in produzione; Il Diavolo Veste Prada 2: iniziata la produzione del sequel, un nuovo arrivo nel cast; Il diavolo veste Prada 2: Kenneth Branagh si unisce a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Il Diavolo Veste Prada 2: iniziata la produzione del sequel, un nuovo arrivo nel cast - Online è stato annunciato, con un breve video condiviso sui social, l'inizio delle riprese del film Il Diavolo Veste Prada 2, con star Meryl Streep. Da msn.com

Il diavolo veste Prada 2, ci siamo: confermato il ritorno del cast originale e una new entry da Oscar! - Il diavolo veste Prada 2 è ufficialmente in lavorazione: tornano Streep, Hathaway e Blunt, con una new entry d’eccezione nel cast. Scrive bestmovie.it