Il mondo di “Il diavolo veste Prada” sta per tornare con nuovi colpi di scena e stelle internazionali. La produzione del sequel, firmata 20th Century Studios, entusiasma i fan annunciando il ritorno del cast originale e l’ingresso di Kenneth Branagh nel cast, promettendo un mix esplosivo di nostalgia e innovazione. Tra conferme e sorprese, si preannuncia un nuovo capitolo imperdibile che saprà conquistare nuovamente il pubblico di tutto il mondo.

Aggiornamenti sulla produzione di “Il diavolo veste Prada 2”. La realizzazione del tanto atteso sequel del celebre film “Il diavolo veste Prada” è attualmente in fase avanzata. La produzione, affidata alla 20th Century Studios, ha annunciato ufficialmente la partecipazione di alcuni tra i più noti interpreti del cast originale, rafforzando le aspettative sul ritorno di questa saga iconica nel panorama cinematografico. Cast principale e new entry. Sono stati confermati gli impegni dei protagonisti storici, tra cui: Meryl Streep. Anne Hathaway. Emily Blunt. Stanley Tucci. A loro si aggiunge una nuova presenza di rilievo: il premio Oscar Kenneth Branagh, che interpreterà il ruolo del marito di Miranda Priestly. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il diavolo veste Prada 2: ritorna il cast originale e arriva Kenneth Branagh

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il ritorno nel mondo della moda e del glamour di "Il diavolo veste Prada" si fa sempre più vicino, con il cast originale confermato e l’aggiunta di un nome d’eccezione: Kenneth Branagh.

Per calarsi completamente nei panni dell'iconica Miranda Priestly ne "Il Diavolo veste Prada" (2006), Meryl Streep adottò un approccio estremamente rigoroso: decise di mantenere le distanze dal resto del cast, evitando qualsiasi tipo di interazione informale

