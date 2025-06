Il diavolo veste Prada 2 iniziate le riprese del sequel con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway

Il mondo glamour di “Il diavolo veste Prada” si prepara a tornare con un sequel ricco di sorprese e cast stellare. Con il ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, le riprese sono ufficialmente iniziate, promettendo di riaccendere la magia del primo capitolo. Ma le novità non finiscono qui: Kenneth Branagh entra nel cast, aggiungendo un tocco di eccitazione superiore. Il nuovo capitolo si preannuncia imperdibile—restate sintonizzati!

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno ufficialmente per " Il diavolo veste Prada 2?, la cui produzione è iniziata in questi giorni. Oltre alle star del film originale del 2006, Kenneth Branagh si unirà al cast nel ruolo del marito di Miranda Presley (Streep), l'esigente caporedattrice della rivista Runway. La 20th Century Studios della Disney ha confermato la notizia su Instagram, condividendo solo un teaser di un paio di décolleté rosse. Potete vedere il post condiviso anche su X qui sotto. Basato sul romanzo del 2004 di Lauren Weisberger, "Il diavolo veste Prada" segue l'aspirante giornalista Andy Sachs che viene assunta da una rivista di moda ma si ritrova in balia del suo esigente caporedattore.

Per calarsi completamente nei panni dell’iconica Miranda Priestly ne "Il Diavolo veste Prada" (2006), Meryl Streep adottò un approccio estremamente rigoroso: decise di mantenere le distanze dal resto del cast, evitando qualsiasi tipo di interazione informale e Vai su Facebook

