L’attesa sta per finire: il tanto desiderato sequel di "Il Diavolo Veste Prada" è ufficialmente in produzione! Con un breve video condiviso sui social, 20th Century Studios ha svelato l’inizio delle riprese, promettendo emozioni e stile ancora più irresistibili. Meryl Streep torna a calarsi nei panni della fashion icon Miranda Priestly, mentre il cast si annuncia ricco di novità sorprendenti. La moda e il glamour sono pronti a tornare — e questa volta, non mancheranno sorprese di grande impatto.

Online è stato annunciato, con un breve video condiviso sui social, l'inizio delle riprese del film Il Diavolo Veste Prada 2, con star Meryl Streep. 20th Century Studios ha annunciato ufficialmente l'inizio della produzione del film Il Diavolo Veste Prada 2. Lo studio ha infatti condiviso sui social un breve video in cui si sentono alcune delle battute più memorabili del primo capitolo della storia e appaiono due 'diaboliche' scarpe. I protagonisti del sequel Disney ha confermato il ritorno nel cast del sequel di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Tra gli interpreti del nuovo capitolo della storia iniziata con Il diavolo veste Prada ci sarà inoltre Kenneth Branagh, a cui è stato affidato il ruolo del marito di Miranda Priestly. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Diavolo Veste Prada 2: iniziata la produzione del sequel, un nuovo arrivo nel cast

