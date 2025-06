il diavolo veste prada 2 inizia le riprese con 4 attori di ritorno e una nuova stella

Il mondo di "Il diavolo veste Prada" si prepara a tornare sul grande schermo, con le riprese del sequel ormai avviate e un cast rinnovato che include quattro attori veterani e una stella emergente. Dopo anni di attesa, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserva questa nuova avventura, pronta a consolidare il suo posto nella cultura pop. La conferma ufficiale e il teaser promozionale alimentano la curiosità : recentemente, 20th Century Studios ha...

La produzione del sequel di The Devil Wears Prada sta finalmente prendendo forma, con le riprese ufficialmente avviate. Dopo anni di attesa, questa nuova pellicola promette di riprendere le vicende dei personaggi più iconici del primo film, consolidando ulteriormente il suo ruolo nella cultura pop contemporanea. l’inizio delle riprese e le novità principali. la conferma ufficiale e il teaser promozionale. Recentemente, 20th Century Studios ha annunciato attraverso un teaser video che The Devil Wears Prada 2 è in fase di produzione. La clip mostra l’immagine simbolo di un tacco rosso impreziosito da un forcone, simbolo ormai riconoscibile del franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it