Il Diavolo veste Prada 2 al via le riprese con il cast del primo film confermato e l' arrivo di Kenneth Branagh

Il mondo della moda e del cinema si prepara a un ritorno epico con "Il Diavolo Veste Prada 2", le riprese sono ufficialmente in corso! Confermato il cast originale, con l’aggiunta di Kenneth Branagh, la pellicola promette di conquistare i cuori delle fashion victim di tutto il mondo. Attesa nelle sale per maggio 2026, questa nuova avventura sarà un tripudio di stile e glamour che non potete perdere. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

La pellicola cult dovrebbe arrivare nelle sale a maggio 2026 per la gioia di un tripudio di fashion victim E’ stata la casa cinematografica Disney a rendere noto che i big del film originario hanno accettato di rientrare nei panni di vent’anni fa, postando una foto delle scarpe rosse con il t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Diavolo veste Prada 2, al via le riprese con il cast del primo film confermato e l'arrivo di Kenneth Branagh

