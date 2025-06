Il dentifricio e il limone rendono i capelli più lisci e lucidi? | il parere dell’esperto

In un'epoca dominata dai social, le voci e i video virali influenzano spesso le nostre scelte di bellezza, anche se non sempre sono affidabili. Tra le tendenze più discusse, spiccano quelle che promuovono dentifricio e limone come soluzioni naturali per capelli lisci e lucidi. Ma qual è il parere degli esperti? Scopriamo se questa pratica casalinga merita davvero di essere provata o se è meglio affidarsi a professionisti.

In tempi di social ogni video può creare nuove, spesso false, convinzioni. È così che TikTok e Instagram si sono riempiti di contenuti che spiegano come trattare i capelli. Molti content creator, infatti, hanno girato video sul che il dentifricio e il limone potrebbero avere effetti visibili, rendendo i capelli più lisci e lucidi. Molti di questi video sono diventati virali, superando anche milioni di views. @iamluckey I hope this works???????? #bleachinghair #lemons? World Hold On (Children of the sky) – Bob Sinclar Ma è veramente così? Non proprio. A fare chiarezza è un esperto in materia. Dentifricio e limone non solo non avrebbero effetti positivi e miracolosi, ma potrebbero anche essere dannosi per il cuoio capelluto e la cute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it