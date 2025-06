Il Dalai Lama sfida la Cina | a 90 anni svela il piano di successione

le speranze di un Tibet libero, mette in discussione le ambizioni della Cina e apre un nuovo capitolo nella lotta spirituale e politica del popolo tibetano.

Dharamshala, il cuore del Tibet in esilio, si prepara a un evento storico. Domenica prossima, il Dalai Lama, guida spirituale del Buddhismo tibetano, compirà 90 anni. Ma non sarà solo una celebrazione: dal 1° al 3 luglio, la cittadina indiana ai piedi dell'Himalaya ospiterà un summit religioso con oltre 100 leader buddhisti, dove il Dalai Lama potrebbe rivelare dettagli cruciali sul suo piano di successione. Una mossa che, mentre accende speranze tra i tibetani in esilio, sta già irritando Pechino, che considera il leader un pericoloso separatista. Una vita di esilio e resistenza. Nato nel 1935 in un piccolo villaggio tibetano, Tenzin Gyatso, il 14esimo Dalai Lama, è stato riconosciuto a due anni come reincarnazione del suo predecessore.

