Le celebrazioni per i 90 anni del Dalai Lama Tenzin Gyatso sono iniziate con grande entusiasmo, segnando un momento storico per la comunità buddhista tibetana e il mondo intero. Con una carriera iniziata nel 1940 e un premio Nobel per la pace nel 1989, il suo compleanno è anche l’occasione per osservare le attese riguardo al suo successore. Ma non tutti...

Sono iniziate le celebrazioni per il compleanno del Dalai Lama Tenzin Gyatso, che compirà 90 anni il 6 luglio. La massima autorità spirituale del buddhismo tibetano è in carica dal 22 febbraio 1940 e nel 1989 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. C’è attesa tra i fedeli sull’identità del successore. Tutti i Dalai Lama, fino a oggi, sono stati uomini, riconosciuti come bambini e che hanno assunto l’incarico da adolescenti. Tuttavia non tutti furono identificati in questo modo. Nel 1758, l’ottavo monaco, Jamphel Gyatso, fu identificato quando, da bambino, tento’ di assumere la posizione del loto nella meditazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Dalai Lama compie 90 anni: al via le celebrazioni, attesi segnali per la nomina del successore

