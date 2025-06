Il Dalai Lama apre al processo del suo successore ma la Cina vuole imporre una sua linea

Il Dalai Lama, simbolo di pace e saggezza, si trova ora di fronte a una sfida cruciale: decidere il futuro della leadership spirituale del buddismo tibetano, in un contesto internazionale complesso e teso. Mentre celebra il suo 90° compleanno, il suo gesto avrà ripercussioni profonde sulla tradizione e sull’autonomia del Tibet. La risposta...

Durante le celebrazioni per il suo 90esimo compleanno, che ricorre il 6 luglio, Tenzin Gyatso - il 14esimo Dalai Lama - si prepara ad affrontare una delle decisioni piĂą significative della sua vita: stabilire se, dopo di lui, ci sarĂ ancora un leader spirituale del buddismo tibetano. Il vincitore. 🔗 Leggi su Today.it

