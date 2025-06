Il corteo di 100 auto storiche per i cent’anni dell’A9

Un corteo affascinante di 100 auto storiche ha sfilato per celebrare i 100 anni dell'autostrada A9, simbolo di connessione tra Nord e Sud Europa. Questa lunga passerella ha ripercorso le tappe fondamentali della sua storia, sottolineando il suo ruolo di arteria strategica per il transito di persone e merci. Un omaggio alle innovazioni e alle sfide superate in un secolo di progresso e mobilitĂ . La festa continua, ricordando come questa strada abbia plasmato il nostro territorio e le nostre vite.

Una lunga passerella di auto storiche per celebrare il centenario dell’autostrada A9, arteria fondamentale di collegamento tra il Sud e il Nord dell’Europa, asse centrale e catalizzatore del transito di veicoli, persone e merci. Cento auto storiche hanno festeggiato la ricorrenza, ricordando i passaggi fondamentali della sua realizzazione e storia. La celebre Lainate-Como-Chiasso è stata aperta nove mesi dopo l’inaugurazione del tratto Milano-Lainate-Varese, avvenuta il 21 settembre 1924, quando il Re d’Italia Vittorio Emanuele III tenne a battesimo il primo tratto a pedaggio a bordo della Lancia Trikappa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il corteo di 100 auto storiche per i cent’anni dell’A9

