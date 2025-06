Il consorzio Solidarietà sociale chiude in positivo il bilancio 2024 e investe sul benessere delle persone

un nuovo slancio al benessere delle comunità, investendo in progetti innovativi e servizi dedicati a migliorare la qualità di vita di tutti. La strada tracciata nel 2024 conferma come solidarietà e sostenibilità siano le vere chiavi per un futuro più equo e prospero.

Il consorzio Solidarietà sociale Forlì-Cesena chiude il 2024 con un bilancio positivo, confermando la solidità del proprio modello cooperativo e il radicamento di un’economia che mette al centro le persone. Un risultato che non solo rafforza l’attività consortile, ma permette anche di restituire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Quarant'anni di Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena: con il festival Zardin sono partiti i festeggiamenti - Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena celebra quest’anno 40 anni di impegno al servizio della comunità.

