Il Consiglio approva la mozione per la pace | In nome dell' Umanità | contro le guerre e il genocidio a Gaza

dignità umana e dei diritti fondamentali di tutti. Questo gesto forte e condiviso testimonia l’impegno della nostra comunità nel promuovere la pace e la solidarietà, ribadendo che l’umanità deve unirsi per fermare le atrocità e costruire un futuro di speranza. È un passo importante verso un mondo più giusto e pacifico, dove la voce della coscienza prevale sulla violenza.

Con un atto di alto valore morale e politico, il Consiglio Comunale di Sant’Arpino ha approvato nella seduta del 25 giugno 2025 la mozione intitolata “In nome dell’Umanità: contro le guerre e il genocidio a Gaza”, schierandosi apertamente contro ogni forma di violenza e per la difesa della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: consiglio - mozione - nome - umanità

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Il consiglio comunale di Napoli si prepara a discutere una mozione importante, proposta da Pd, M5S e Avs, per riconoscere la Palestina come Stato democratico e sovrano.

Il video integrale del Consiglio Comunale Aperto 25 giugno 2025 - approvazione tariffe TARI 2025; Mozione per la Pace "In nome dell'Umanità, il Comune di... Vai su Facebook

PD Modica: Soddisfazione per l'approvazione della mozione su Gaza. “Un segnale di pace e umanità dalla nostra città”; Il Consiglio comunale in difesa dei diritti umani: «Nei prossimi anni atti e iniziative contro la guerra»; Accoglienza vittime civili di Gaza negli ospedali pugliesi, Cera replica a Piemontese: “Parla di umanità ma il suo partito vota per il riarmo”.