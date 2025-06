Il concerto di Radio Italia una onlus accusa | I palloncini lanciati in cielo inquinano gesto dannoso

Il concerto di Radio Italia a Palermo si trasforma in un'occasione per riflettere sull'ambiente. Plastic Free Onlus denuncia con fermezza il rilascio di centinaia di palloncini, considerati un gesto ormai anacronistico e dannoso per la natura. In un'epoca in cui la sostenibilità è prioritaria, è fondamentale sensibilizzare su pratiche più responsabili. È ora di agire e fare la differenza, iniziando proprio dai piccoli gesti quotidiani.

"Un gesto anacronistico e dannoso per l'ambiente" è così che Plastic Free onlus denuncia con fermezza quanto accaduto durante il concerto di Radio Italia a Palermo, dove centinaia di palloncini sono stati rilasciati in cielo davanti a migliaia di spettatori. Secondo l'associazione impegnata dal.

