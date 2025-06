Il Comune punta sulle piste ciclabili per mettere in sicurezza il territorio

Il Comune si impegna a rendere la città più sicura e sostenibile attraverso un potenziamento delle piste ciclabili. Con i lavori in corso per la pista di via Trevisan e le prossime opere su via Arrigoni e via Padova, si apre una nuova fase di mobilità più verde e sicura per tutti. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale verso un territorio più accogliente e rispettoso dell’ambiente.

Sono prossimi a partire i lavori per il completamento della pista ciclabile di via Trevisan. Entro la fine dell'estate, saranno affidati anche i lavori per il rifacimento dei tracciati di via Arrigoni e di via Padova. Si tratta di importanti interventi, voluti e programmati dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

