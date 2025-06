Il Comune di Bergamo cambia strategia nella lotta alla zanzara tigre

Il Comune di Bergamo rivede le sue strategie contro la zanzara tigre, un nemico che si moltiplica con il caldo estivo. Con un’ordinanza innovativa e lungimirante, Palazzo Frizzoni ha anticipato i tempi, intervenendo già ad aprile con larvicidi nei tombini. Un approccio proattivo che promette di contenere efficacemente questa fastidiosa minaccia. La battaglia contro la zanzara diventa così più incisiva e lungimirante, proteggendo salute e qualità della vita dei cittadini.

L’ORDINANZA. Il caldo favorisce la proliferazione dell’insidioso insetto. Ma Palafrizzoni ha giocato d’anticipo: larvicidi nei tombini giĂ da aprile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Comune di Bergamo cambia strategia nella lotta alla zanzara tigre

In questa notizia si parla di: comune - bergamo - cambia - strategia

Via per Orio a Bergamo, tempi lunghi per la chiusura. Il Comune: «Lavori a rilento, servono verifiche» - Tempi lunghi per la chiusura della via per Orio a Bergamo a causa di lavori a rilento e necessità di verifiche da parte del comune.

Brescia, la strategia per salvare il club: incontro previsto con tre societĂ https://tinyurl.com/m7bzfth9 Vai su Facebook

Il Comune di Bergamo cambia strategia nella lotta alla zanzara tigre; Bergamo, nuova strategia contro la zanzara tigre: prevenzione e larvicidi; Semafori modificati dopo la chiusura a metĂ di via San Bernardino, ecco cosa cambia.

Sostenibilità, Carnevali (sindaca di Bergamo): "Strategia transizione climatica è tra principali impegni" - Adnkronos - La sindaca di Bergamo alla presentazione del Bilancio di sostenibilità Territoriale di Bergamo del Gruppo A2a: “Obiettivo è riduzione di 460. Lo riporta adnkronos.com

Comune di Bergamo, cambia il centralino - Cambia il centralino del Comune di Bergamo: da qualche giorno infatti all’utente che contatta Palazzo Frizzoni al numero 035. Riporta ecodibergamo.it