Il Comune di Anghiari ha vinto per la quinta volta il Palio della Vittoria.

La "corsa a piedi più pazza del mondo" di Anghiari torna a stupire, con un risultato che resterà nella storia: il Comune conquista il Palio della Vittoria per la quinta volta, grazie all’abilità e alla passione di Luca Capacci. Un trionfo che celebra l’arte del lavoro di squadra e la tradizione millenaria di questa manifestazione unica. La festa si è accesa tra emozioni e colori, dimostrando ancora una volta che ad Anghiari la passione non ha limiti.

Arezzo, 30 giugno 2025 – e lo ha fatto grazie alla spettacolare prestazione di Luca Capacci, bravo nel finalizzare un eccellente gioco di squadra. Il paese ospitante ha festeggiato il meritato successo dopo dieci anni (l’ultimo era stato nel 2015) al termine di una bellissima XXI edizione dell’era moderna. La “corsa a piedi più pazza del mondo” che, come ogni 29 giugno, ha celebrato la Battaglia di Anghiari è stata entusiasmante, partecipata e combattuta. L’anghiarese Luca Capacci ha coperto i 1440 metri di gara (distanza che evoca l’anno dello scontro vinto dai fiorentini sui milanesi) in 5’40” precedendo di 6” sul traguardo posto in Piazza Baldaccio Samuele Cesaroni del Comune di Montepulciano, mentre al 3° posto con il tempo di 5’50” è giunto Luca Pentolini del Comune di Città di Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it