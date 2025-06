Il Comune assegna 8 alloggi sociali a canone calmierato

In un’ottima occasione di accesso a soluzioni abitative più sostenibili, il Comune di Piacenza mette a disposizione 8 alloggi sociali a canone calmierato in via San Sepolcro 18/D. Dalle ore 8:00 di martedì 1° luglio fino alle 20:00 di mercoledì 30 luglio, i cittadini interessati potranno presentare domanda per partecipare a questo importante bando Ers-Edilizia Residenziale Sociale, offrendo così una chance concreta di trovare casa e migliorare la propria qualità di vita.

Da martedì 1° luglio, sino a mercoledì 30, sarà possibile presentare domanda per partecipare al bando Ers-Edilizia Residenziale Sociale del Comune di Piacenza, finalizzato all’assegnazione di 8 alloggi a canone calmierato situati in via San Sepolcro 18D. Si tratta di appartamenti di superficie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: comune - alloggi - canone - calmierato

Alloggi Erp: la graduatoria provvisoria sul sito del Comune - Disponibile sul sito del Comune di Arezzo, fino al 4 giugno, la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi ERP.

A Vienna vivere in affitto è una scelta, non una condanna! Sapevi che nella capitale austriaca il 77% degli abitanti vive in affitto, e oltre la metà in alloggi a canone calmierato? Vienna ha trasformato l'abitare in un diritto per tutti, con politiche pubbliche lungi Vai su Facebook

Il Comune assegna 8 alloggi sociali a canone calmierato; Siena: alloggi a canone concordato, la Giunta comunale approva il passaggio alla gestione diretta del Comune; Canone concordato in città? L'affitto che conviene.

Milano, nuovi alloggi a canone calmierato e popolari: è online l’avviso esplorativo per le prime quattro aree - MSN - Milano, nuovi alloggi a canone calmierato e popolari: è online l’avviso esplorativo per le prime quattro aree 4mese/i Milano, 16 dicembre 2024 – Entra nel vivo il Piano straordinario per la ... Secondo msn.com