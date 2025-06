Il compleanno del Carlino | storie e protagonisti festa grande con i lettori

Il compleanno del Carlino si trasforma in un evento memorabile, una festa che unisce storie, protagonisti e lettori in un’unica grande celebrazione. A Macerata, il 30 giugno 2025, 'Caffè Carlino' ha fatto da cornice al primo appuntamento delle Marche, creando un salotto culturale ricco di emozioni e condivisione. Un momento speciale per rafforzare il legame tra il quotidiano e la comunità, perché insieme si scrive il futuro.

Macerata, 30 giugno 2025 – Successo per ‘Caffè Carlino’ a Palazzo Conventati, la tappa del tour che festeggia i 140 anni del nostro quotidiano. Il primo evento nelle Marche ( foto ). Un salotto culturale, un incontro tra il giornale e la città, una festa con alcuni protagonisti del nostro territorio e con la comunità. A dare il via il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, che ha sottolineato: “Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza i nostri lettori, i nostri giudici, e senza la redazione, una grande squadra. Un piccolo miracolo”. In platea autorità civili e militari, come il prefetto Isabella Fusiello e il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco, sindaci del territorio, imprenditori e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno del Carlino: storie e protagonisti, festa grande con i lettori

