Il commiato tutto sorrisi di Fognini da Wimbledon E che siparietto con Pennetta

Il commiato di Fognini a Wimbledon è stato un mix di emozioni e sorrisi, con uno splendido siparietto con Pennetta. Tra battute al quinto set con Flavia e risate contagiose, il tennista ha invitato tutti a vivere pienamente il momento senza arrendersi. La standing ovation di Alcaraz ha suggellato un addio memorabile, lasciando il pubblico nel cuore un ricordo indelebile di passione e sportività.

Lo scambio di battute con Flavia al quinto set, fra risate e inviti a godersi il momento e non mollare. E poi la standing ovation chiamata da Alcaraz a fine match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il commiato tutto sorrisi di Fognini da Wimbledon. E che siparietto con Pennetta

