il comandante hiromi narducci incontra i pensionati della cna

Un incontro tra il comandante Hiromi Narducci e i pensionati della CNA ha aperto un dialogo prezioso sulla sicurezza locale. Nella caserma Carmana, si è rafforzata la collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità , con l’obiettivo di tutelare i cittadini più vulnerabili e promuovere un ambiente più sicuro. Un momento di confronto che sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per il benessere di tutti.

Si è svolto nella caserma Carmana un incontro ufficiale tra il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Orlando Hiromi Narducci e i rappresentanti del sindacato provinciale Cna pensionati: il presidente provinciale Giuliano Tamagnini e quello di Reggio e Terra di Mezzo, Giacomo Scillia. L’iniziativa, che si è svolta in un clima di dialogo aperto e costruttivo, ha affrontato il tema della sicurezza, in particolare per la popolazione anziana, fascia particolarmente esposta alle truffe. I rappresentanti del sindacato hanno ribadito l’impegno a consolidare una collaborazione diretta e continuativa con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it