Il cinema torna protagonista con Finestre sui cortili la rassegna itinerante della Val Bidente

Il cinema torna protagonista con Finestre sui Cortili, la magica rassegna itinerante che unisce le comunità della Val Bidente in un'esperienza unica sotto le stelle. Giovedì 3 luglio, preparatevi a vivere emozioni cinematografiche in location suggestive come Arena Hesperia e il cinema di via Zanetti, arricchite quest'anno da nuove arene a Civitella, Cusercoli e Santa... Un appuntamento imperdibile per riscoprire il gusto del grande schermo all'aperto.

Giovedì 3 luglio torna "Finestre sui cortili", la rassegna di cinema che coinvolge tutta la Val Bidente. Quest'anno, alle suggestive location dell'Arena Hesperia di Meldola e del cinema di via Zanetti a Galeata, si aggiungono le arene di Civitella (Campo sportivo), Cusercoli (al Castello) e Santa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“FINESTRE SUI CORTILI - CINEMA IN VAL BIDENTE” Il Comune di Civitella di Romagna prende parte all’iniziativa intitolata "Finestre sui Cortili", una rassegna cinematografica estiva della Val Bidente con proiezioni all'aperto. Nei mesi di luglio e agosto ver Vai su Facebook

Il cinema torna protagonista con Finestre sui cortili, la rassegna itinerante della Val Bidente; Nell'estate milanese torna nel cortile del Castello Sforzesco la ricca rassegna di musica, teatro, danza e incontri; La finestra sul cortile – Siamo tutti dei guardoni?.

Roma, torna “Cortili Cinema”: Dal 6 giugno al 20 luglio cinema all’aperto nei cortili delle scuole - ilMetropolitano.it - Dopo il grande successo della prima edizione, Cortili di Cinema torna ad animare l’estate romana con una nuova edizione, in programma dal 6 giugno al 20 luglio 2025, ogni venerdì e sabato (e domenica ... Scrive ilmetropolitano.it

Roma, torna “Cortili di Cinema” nel Municipio XV: cinema all’aperto nelle scuole romane dall’6 giugno al 20 luglio - MSN - Dopo il successo della prima edizione, il progetto “Cortili di Cinema” torna ad animare l’estate romana con una seconda edizione che si svolgerà dal 6 giugno al 20 luglio 2025. Come scrive msn.com