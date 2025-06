Il centro buddhista di Pomaia celebra i 90 anni del Dalai Lama

Il centro buddhista di Pomaia si prepara a celebrare un evento di risonanza mondiale: i 90 anni del Dalai Lama, un faro di saggezza e compassione. Il 6 e 7 luglio 2025, l'Istituto Lama Tzong Khapa, in collaborazione con la ComunitĂ Tibetana, offrirĂ due giornate d'incontri e riflessioni aperte a tutti. Un'occasione unica per onorare una vita dedicata al bene universale e alla pace. Non mancate!

Pomaia, 30 giugno 2025 - Il 6 luglio 2025, leader spirituale del Tibet, compirĂ 90 anni: un'occasione straordinaria per rendere omaggio a una vita interamente dedicata ai valori universali di pace, compassione e libertĂ . L' Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, in preziosa collaborazione con la ComunitĂ Tibetana in Italia, celebrerĂ questo significativo anniversario con due giornate speciali, aperte a tutti con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ecco il programma dettagliato delle celebrazioni: il 5 luglio la giornata si aprirĂ all'alba (5:15 – 7:00, ora italiana) con la diretta streaming della Cerimonia di offerta di lunga vita a Sua SantitĂ dal Tempio Tibetano Principale di Dharamsala.

