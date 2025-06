Il Caring Dress di Lady D indossato durante le visite ospedaliere è stato venduto all' asta di Los Angeles per oltre 500 mila dollari

L’asta di Los Angeles dedicata ai cimeli di Lady Diana ha fatto scalpore: in meno di 24 ore, tutti i pezzi unici sono stati venduti, tra cui il celebre Caring Dress. Questo capo simbolo dell’umanità e della dedizione di Lady D durante le visite ospedaliere è stato battuto all’asta per oltre 500 mila dollari. Un risultato che conferma quanto la principessa continui a ispirare il mondo con il suo stile e il suo cuore grande.

L ’asta dedicata ai cimeli di Lady Diana, organizzata da Julien’s Auctions a Los Angeles, è stata un trionfo. In meno di 24 ore, tutti i pezzi unici appartenuti alla principessa – dagli oggetti personali al guardaroba – sono andati sold out. Il pezzo forte? L’iconico Caring Dress, indossato da Lady D durante le visite in ospedale, venduto per oltre 500 mila dollari a Renae Plant, una delle sue più grandi fan nonché curatrice del museo virtuale The Princess Diana Museum. L’evento, intitolato Princess Diana’s Style & A Royal Collection, ha presentato oltre 300 pezzi unici, alcuni valutati milioni di dollari: un omaggio all’eredità di Lady D, fatta di stile e profonda umanità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Caring Dress di Lady D, indossato durante le visite ospedaliere, è stato venduto all'asta di Los Angeles per oltre 500 mila dollari

