Il carcere fuori controllo | Difficile anche garantire la sicurezza dei detenuti

Il sistema carcerario italiano si trova in una crisi senza precedenti, con condizioni spesso fuori controllo e difficoltà a garantire la sicurezza dei detenuti. L’intervento del procuratore Tescaroli sulla Dogaia ha acceso i riflettori su un problema reale, ma è solo l’inizio di un percorso necessario. Se altre procure seguono il suo esempio, potremmo iniziare a vedere un cambiamento concreto nel volto delle nostre carceri.

"Quello che ha fatto il procuratore Tescaroli è importante: ha messo una lente sulla Dogaia e ne è emerso un caso eclatante. Ma credo che se altre procure lo seguissero in quest'azione, anche in altre carceri emergerebbero scenari simili". Emilio Santoro, filosofo del Diritto e professore ordinario all'Università di Firenze, dipartimento di Scienze giuridiche, è presidente del comitato scientifico de L'Altro diritto, associazione di volontariato che si occupa di diritti delle persone "socialmente abbandonate", in primo luogo detenuti e migranti. Dall'inchiesta della procura è emersa la situazione di un carcere fuori controllo.