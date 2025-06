Il capitano del Milan al Napoli un’occasione da non perdere

Il calciomercato estivo si infiamma e il Napoli mette nel mirino un obiettivo di lusso: il capitano del Milan. Questa potrebbe essere l'occasione che tutti aspettavano, un'operazione che rafforzerebbe ulteriormente la rosa di Conte e scuoterebbe le gerarchie della Serie A. Il club campione d’Italia non si ferma: tra trattative di rilievo e acquisti strategici, il Napoli si conferma protagonista assoluto. La sfida è ormai sul punto di diventare realtà .

Il club azzurro potrebbe tentare l’affondo per un rossonero: sarebbe un ottimo affare per la rosa di Conte. Napoli sempre attivo sul mercato. Il club campione d’Italia sta dominando questa sessione di calciomercato, chiudendo trattative davvero di spessore. Dopo aver ingaggiato Marianucci e De Bruyne, la dirigenza partenopea è vicinissima a blindare Noa Lang Sam Beukema e Lorenzo Lucca: l’accordo con i rispettivi club è ormai ad un passo. Nel frattempo arriva un’indiscrezione decisamente interessante. Il Napoli potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di tentare una trattativa per un giocatore rossonero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it