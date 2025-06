il canada toglie la web tax sulle big tech usa per rabbonire trump e riprendere i negoziati sui dazi

Il Canada fa marcia indietro sulla web tax sulle big tech statunitensi, cercando di riavvicinarsi a Washington e riprendere i negoziati sui dazi. Dopo aver ceduto al G7 sul fronte della tassa minima globale, Ottawa ora revoca la Digital Services Tax in un gesto di buona volontà, sperando di concludere un accordo entro il 21 luglio. Un passo strategico che potrebbe ridisegnare gli equilibri commerciali tra i due paesi e oltre.

Dopo la capitolazione del G7 a Donald Trump sul fronte della tassa minima globale del 15% per le multinazionali, ora il Canada revoca la digital tax sulle aziende tecnologiche degli Stati Uniti pur di riprendere i negoziati sui dazi in vista di un accordo entro il 21 luglio. L’annuncio è arrivato nella notte dal ministro delle Finanze di Ottawa, Francois-Philippe Champagne: Ottawa “revocherà la Digital services tax (Dst) in previsione di un accordo commerciale globale reciprocamente vantaggioso con gli Stati Uniti”. La digital service tax del 3% sui ricavi da servizi digitali delle aziende con fatturato globale oltre 750 milioni di euro era stata annunciata nel 2020 in attesa di un accordo (mai arrivato) sul primo pilastro della riforma globale della tassazione negoziata in sede Ocse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it