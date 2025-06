Il Canada revoca la Digital Tax sulle Big Tech statunitensi | ripartono i negoziati con Washington

In un gesto sorprendente, il Canada ha deciso di revocare la Digital Services Tax sulle big tech statunitensi, rilanciando le trattative con Washington. La mossa di Ottawa, annunciata dal ministro François-Philippe Champagne, segna una svolta significativa nelle relazioni economiche e digitali tra i due Paesi. Con questa decisione, si apre un nuovo capitolo nelle negoziazioni, puntando a un accordo commerciale sul digitale entro il 21 novembre.

Con una mossa a sorpresa, annunciata nella notte dal ministro delle Finanze canadese François-Philippe Champagne, il governo di Ottawa ha ufficialmente revocato l'entrata in vigore della Digital Services Tax (DST), prevista proprio per oggi. La decisione, che arriva dopo settimane di tensioni con Washington, apre la strada alla ripresa dei negoziati bilaterali in vista di un nuovo accordo commerciale sul digitale da raggiungere entro il 21 luglio. "Il Canada revocherĂ la Digital Services Tax in previsione di un accordo commerciale globale reciprocamente vantaggioso con gli Stati Uniti", ha dichiarato Champagne, sottolineando la volontĂ del governo di evitare un'escalation fiscale e protezionistica che avrebbe danneggiato entrambe le economie.

